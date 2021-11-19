Мігранти покинули табір на кордоні Білорусі та Польщі

Польські правоохоронці заявили, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі. Люди розібрали намети та перемістилися у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Польські прикордонники також опублікували відео, на якому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.

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На місці, де ще нещодавно були мігранти, залишилися лише кинуті гілки дерев, колоди та дошки. Наметів на місці немає.

Покинуті табори біля "Кузьниці" стали наслідком рішучої позиції польських служб,

– повідомили у поліції Підляшського воєводства.

Раніше Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.

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Яка ситуація з мігрантами на кордоні Польщі й Білорусі

З 8 листопада потік нелегалів на білорусько-польському кордоні значно збільшився. Тоді там помітили кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.

Люди намагаються потрапити до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон. Припускають, що до цього причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Польща заявила, що закриє залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця" з 21 листопада. Білорусь вже проінформували про відповідне рішення.

Повний текст публікації Підляської поліції:

Безлюдні табори біля "Кузьниці" внаслідок рішучої позиції польських служб.