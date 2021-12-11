Мігранти прорвалися через кордон з Польщею, їм допомагали білоруські прикордонники
11 грудня 2021 , 16:13Читать новость на русском
Джерело:Pap.pl
Група мігрантів пізно ввечері 10 грудня знову силою прорвалася через польський кордон. Біженцям допомагали білоруські прикордонники.
Інцидент трапився приблизно о 23:35. Тоді поблизу Черемчі група біженці знову спробувала прорвати польсько-білоруський кордон.
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Мігранти намагалися незаконно потрапити у Польщу
За словами речниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, група з 28 людей за сприяння білоруських офіцерів проривала кордон.
Групі мігрантів вдалося перетнути кордон. Однак потім їх усіх затримали та повернули до кордону,
– зазначила Міхальська.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав – ні польські прикордонники, ні мігранти.
Спроби нелегального перетину кордону Польщі: що відомо
- Протягом доби 10 грудня у Польщі зафіксували 41 спробу незаконного потрапити у країну зі сторони Білорусі. Прикордонники виписали 10 постанов про залишення території країни.
- Від початку 2021 року нарахували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруської межі. Зокрема, у листопаді таких випадків було 8,9 тисячі, у жовтні – 17,5 тисячі, вересні – 7,7 тисячі.
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