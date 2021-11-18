Мігранти за допомогою білоруських спецпризначенців вночі намагалися прорватися в Польщу

Мігранти, які вже понад тиждень штурмують кордон з Польщею, не залишають спроб прорватися через огорожу. І декому це таки вдається. Щоправда, не без допомоги білоруських силовиків.

Як повідомили у польському Міноборони та прикордонній службі, у ніч проти 18 листопада група зі 100 мігрантів з території Білорусі прорвалася на територію Польщі.

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Мігранти зробили це через отвір у загородженні, зроблений білоруськими службами.

Сьогодні вночі відбулася спроба нелегального перетину кордону у Дубіче Церкове, яку заохочували білоруські служби. Групу з майже 100 мігрантів затримали польські служби,

– підкреслили у Міноборони Польщі.

Спершу білоруські спецслужби провели розвідку території та, ймовірно, пошкодили загородження.

"Потім білоруси змусили мігрантів закидати камінням польських військових і відвернути їхню увагу. Спроба перетину кордону відбулася за кількасот метрів далі" – наголосили в міністерстві.



Білоруські силовики допомагають мігрантам незаконно потрапити в Польщу / Фото Міноборони Польщі

Нелегалів одразу ж затримали

На опублікованих кадрах видно, як група осіб вже перетнула загородження, де їх відразу оточили польські військові.

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Як минула доба на білорусько-польському кордоні

За даними Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 17 листопада, зафіксували 501 спробу нелегального перетину кордону, 31 особі видано рішення про необхідність залишення території Польщі.

31 особі видано рішення про необхідність залишення території Польщі. Загалом відбулося декілька силових спроб перетнути кордон великими групами, одна з яких нараховувала близько 500 осіб.

Що цьому передувало

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада. Саме тоді до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із Сирії, Іраку та Ірану.

Люди хочуть потрапити до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з Білоруссю загородження заввишки понад 5 метрів.

Повний текст публікації Міноборони Польщі:

Сьогодні вночі білоруси спробували нелегально перетнути кордон у Дубіче Черкевне. Групу майже 100 мігрантів затримали польські служби.