Мігранти жбурляли в поляків гранати: такі ж використовувати на протестах у Білорусі

На кордоні Польщі та Білорусі мігранти кидали у польських прикордонників гранати. З'ясувалося, що аналогічні спецзасоби білоруські силовики використовували проти протестувальників під час мирних акцій у 2020 році.

Ідентифікувати світлошумові гранати, які мігранти кидали в польських правоохоронців, було не дуже важко.

Читайте також Частина мігрантів ночувала в приміщенні: як минула ніч на кордоні з Польщею

Деталі про гранати, які мігранти кидали в поляків

Боєприпаси, які біженці кидали у польських прикордонників, це гранати Р1 виробництва чеської компанії ZEVETA Bojkovice AS. Такі спецзасоби масово закуповували для оснащення силовиків режиму Олександра Лукашенка. Їх використовували проти мирних протестувальників у 2020 році.

Це означає, що гранати могли видати мігрантам співробітники білоруських спецслужб.

Протягом останніх років силові структури Польщі натомість закуповували світлошумові гранати в UMO Sp. z oo. Вони мають зовсім інший зовнішній вигляд.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі: останні новини

15 листопада велика група нелегалів, яка була в таборі у лісі, перемістилася на дорогу до пункту пропуску "Брузгі – Кузьниця".

Наступного дня на кордоні почалися сутички, мігранти намагалися перетнути межу держав.

Біженці кидали камінням і гілками, а згодом і гранатами, польські силовики відповідали сльозогінним газом і водометами.

Варшава заявила, що у сутичках з їхньої сторони постраждали щонайменше 9 силовиків. Прокуратура Польщі відкрила кримінальну справу через ситуацію на кордоні.

Ніч на 17 листопада минула спокійно, частина біженців відступила до старого табору, ще частина ночувала у логістичному центрі з білоруської сторони.

Текст допису у телеграмі "Протесты в мире"

Мігранти кидали у польських прикордонників гранати, які застосовували карателі проти учасників мирних протестів 2020 року.

Виявилося дуже неважко ідентифікувати світлошумові гранати, які мігранти кидали у польських правоохоронців. Це гранати Р1 виробництва чеської компанії ZEVETA Bojkovice A.S. Такі спецзасоби масово закуповувалися для оснащення карателів режиму Лукашенка. Відтак вони могли бути видані мігрантам співробітниками білоруських спецслужб.

В останні роки польські силові структури закуповували світлошумові гранати у UMO Sp. z o.o. Гранати, пропоновані цією фірмою, мають зовсім інший зовнішній вигляд.