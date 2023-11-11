Росіяни масово завозять на окуповану Донеччину мігрантів з Центральної Азії, – Центр Спротиву

На тимчасово окупованих територіях зростає кількість мігрантів з Центральної Азії. Передусім їх залучають до роботи у будівельних компаніях, та ворог переслідує кілька цілей.

Центр національного спротиву повідомив, що мігрантів масово звозять залучені окупантами будівельні компанії – зокрема в південну частину Донецької області.

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Аби збільшити прибуток, росіяни економлять на цих працівниках, і тому мігрантам доводиться працювати в "нелюдських" умовах,

– повідомили в Центрі.

Водночас, як зазначають, дешева робоча сила – не єдина причина завезення мігрантів. Росіяни таким чином хочуть змінити демографічний склад тимчасово окупованих територій. Звісно, це цілком відповідає інтересам та цілям окупантів.

Крім того, Спротив вважає, що це посилює соціальну напругу в регіоні, допомагає росіянам втілювати політику за принципом "розділяй та володарюй".

Увага. За даними ЦНС, за роки окупації Луганщина втратила 40% населення. Окрім примусової мобілізації на окупованих територіях, росіяни також активно депортують українців під виглядом евакуації та проводять політику фільтрації.

До слова, невдовзі в Україну мають повернути 17-річного Богдана Єрмохіна – сироту, його опікуном була старша сестра. Після окупації Маріуполя росіяни вивезли хлопця до Росії.