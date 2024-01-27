Байден назвав, за якої умови готовий закрити кордони США

Джо Байден заявив, що у випадку міграційної кризи готовий закрити кордони США. Водночас аби це стало реальним, потрібно зареєструвати відповідний законопроєкт. Президент закликав зробити це.

Байден наголосив, що ще 2 місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті. Пріоритет – розв'язати питання захисту кордону.

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За словами Байдена, робота триває 24 на 7.

Те, що було узгоджено, могло б – якби було ухвалено в законі – стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був,

– наголосив Байден.

Президент США наголосив, що нові рішення дали б йому повноваження закрити кордон у випадку, якщо настане міграційна криза. Байден запевнив: якщо він отримає ці повноваження, то буде готовий скористатися ними з першого дня ухвалення закону.

За словами Байдена, забезпечення безпеки кордону стане перемогою для США.

"Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", – наголосив Байден.

Байден готовий на посилення імміграційної політики

Раніше у The Wall Street Journal заявили, що Байден станом на січень 2024 року готовий на посилення імміграційної політики. Це допоможе стабілізувати ситуацію й забезпечити виділення допомоги Україні. Окрім того, відповідні рішення мають підвищити рівень довіри до Байдена серед населення.