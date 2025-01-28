Може призвести до втрати 8% ВВП США: у чому полягає міграційна політика Трампа

Дональд Трамп планує депортувати усіх нелегальних мігрантів із США. Втім, міграційні процеси, які запускає новий президент, можуть добряче вдарити по американській економіці.

За даними фахівців, депортація мігрантів може призвести до втрати 8% валового внутрішнього продукту країни. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, навіщо Трамп вдається до такої жорсткої політики щодо мігрантів та чи дійсно це зашкодить економіці США.

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Як міграційна політика Трампа вплине на США

Новий американський президент здійснює політику в інтересах свого виборця – громадянина Сполучених Штатів Америки, який шукає роботу й чекає, щоб цю роботу надали в його країні.

Проблема полягає у тому, що нелегальні трудові мігранти або працювали надзвичайно дешево, або працювали взагалі неофіційно. Працюючи задешево й неофіційно, вони забирали робочі місця в американців, які хотіли б зайняти цю роботу, але безперечно дорожче для роботодавця і легально.

Тож з погляду пересічного американця, на сьогодні дії Трамп це однозначний позитив. Він виганяє дешеву робочу силу і дає можливості американцям влаштуватися на роботу, виходячи із легальних умов на притомну заробітну платню,

– зазначив Пендзин.

За його словами, те, що сьогодні робить Трамп щодо ринку праці Сполучених Штатів Америки – це шокова терапія, яка спочатку б'є по кишені, але потім дає непогані доходи.

Я вам гарантую, що подібні речі приведуть до скорочення рівня безробіття в США. Просто тому, що на робочі місця, які сьогодні займають нелегальні мігранти, набиратимуть американців,

– мовив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Однак через це собівартість американських товарів трошки підвищиться, адже заробітні платні будуть легальними й більшими.

До яких країн Трамп має претензії

Паралельно новий президент США робить достатньо жорсткі рухи щодо американських компаній, які виїхали в суміжні країни, але продовжують постачати товари на американський ринок. Насамперед це стосується підприємств, що релокувались в Канаду та Мексику.

Релокація підприємств – це переміщення в інше місце (країну чи регіон). Щодо бізнесу релокація означає перевезення активів, потужностей та робітників.

Наразі Трамп тільки погрожує митами та підвищенням тарифів і щодо Європи, і щодо Китаю, але реально вже вів митні обмеження у 25% щодо двох країн – Канади та Мексики. У такий спосіб він примушує американські компанії повернутися назад.

Заяви щодо 51-го штату Сполучених Штатів Америки під назвою Канада й про те, що Канада без американського ринку не виживе, теж не просто взяті з повітря. Це певний тиск на канадців для того, щоб вони відповідним чином реагували й з політичного погляду,

– додав Пендзин.

Трамп має претензії до всіх країн, які мають щодо Сполучених Штатів Америки позитивне сальдо торгівельного балансу. Тобто до тих країн, які продають США більше, ніж купляють у них.

Побоюючись мита на європейські товари, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликала членів Євросоюзу купувати більше американського скрапленого газу й водночас запровадити санкції проти російського СПГ.