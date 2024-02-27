У Польщі поліція затримала Михайла Ткача: український журналіст знімав матеріал

Польська поліція затримала відомого українського журналіста "Української правди" – Михайла Ткача. Чоловік знімав матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю.

Під час затримання журналіст перебував на польсько-білоруському кордоні. Частину відзнятих матеріалів польські правоохоронці видалили.

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Журналіста Михайла Ткача затримали в Польщі

Журналіст розповів, що, у той час, коли польські фермери блокують українсько-польський кордон, команда УП вирішила перевірити, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Під час фільмування матеріалу до команди медійників під'їхали польські поліцейські і показали значок.

Ми показали наші документи й посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати…

– розповів Ткач.

Далі команду УП привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати їхню машину і самих медійників. Польські правоохоронці повикидали речі журналістів на капот, а також забрали всі картки пам'яті з камер, телефони та документи.

Михайла Ткача у Польщі затримала поліція під час роботи над матеріалом / Фото УП

"На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти й сказав, що ми знімаємо, як Польща торгує з Росією через Білорусь, і як Польща торгує з Білоруссю. Як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу", – заявив журналіст.

За його словами, було видно, як представники польської спецслужби перелякалися. Адже почали запитувати, хто ще володіє цією інформацією, чи знають про це українські посадовці, хто джерела журналістів і скільки часу вони працюють над цією темою.

Поляки видалили частину матеріалів журналіста

Ткач зазначив, що його та оператора польські правоохоронці утримували в комендатурі щонайменше 4 години. Відпустили команду УП лише після дозволу "зверху", а до цього журналістам не дозволяли ні з ким зв'язатися.

Після того, як журналістам повернули картки пам'яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали видалили. Крім того, поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів на камери.

За словами журналіста, поляки спілкувалися винятково польською мовою. У самій комендатурі представники спецслужби розмовляли з українцями англійською.

Крім того, українців розпитували, чи будуть вони розповідати про своє затримання публічно. У команді "Української правди" зазначили, що вже спілкуються щодо інциденту з журналістами з адвокатами.

Севгіль Мусаєва прокоментувала інцидент з Ткачем

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва також висловилася щодо затримання журналіста Михайла Ткача у Польщі.

Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі,

– зазначила вона.

Мусаєва також від імені всієї команди УП подякувала українському послу та консулу у Польщі за швидку реакцію та небайдужість.

Журналіста відпустила польська поліція

Згодом Михайло Ткач на своїй фейсбук-сторінці опублікував допис, у якому розповів, що його разом з оператором відпустила польська поліція і повернула речі. Журналіст повідомив, що правоохоронці також вирвали з автомобіля дроти підзарядки.

"Я ще не бачив, щоб десятеро поліцейських і двоє спецслужбовців таку увагу приділяли двом журналістам, обличчя яких гугляться за секунду", – розповів Ткач.

Він також зазначив, що чотири години перебував у відділку без права на дзвінок, без телефонів, і дві години стоячи у дворі комендатури без дозволу сісти, спостерігаючи за тим як його особисті речі розкидають по капоту автівки.

Відео шкода. Але знімемо ще. Чи може торгівля з країнами-агресорами, країнами спонсорами тероризму припиниться і нема буде про що знімати. А поки przepraszam ("перепрошую" з польської мови – 24 Канал) – це точно суспільно-важлива інформація. Зокрема, і для польського суспільства,

– написав Ткач.

Наостанок він подякував послу України в Польщі та консулу за підтримку. Ткач зазначив, що встиг надіслати повідомлення, що його разом з оператором затримали Севгіль Мусаєвій.