Драпатий здійснив прорив на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі: легендарне відео

Володимир Зеленський 29 листопада призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Це бойовий генерал, який у 2014 році здійснив знаменитий прорив на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі.

Про це повідомляє 24 Канал. Зауважимо, відео легендарного прориву облетіло світ.

До теми Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Відео, як Драпатий здійснив легендарний прорив

Новий командувач Сухопутних військ бореться проти російських загарбників ще з 2014 року. Коли був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади, Михайло Драпатий здійснив легендарний прорив на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі.

Легендарний прорив у Маріуполі: дивіться відео

Через декілька років в інтерв'ю "Армія FM" Михайло Драпатий відповів, як наважився на прорив через сепаратистські барикади.

Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більш ніж метр у висоту, питав, що робити, а я сказав, що беремо штурмом. Це відео облетіло весь світ. І вони (росіяни) не дочекаються,

– підкреслив військовий.

Додамо, коментуючи призначення Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, Зеленський наголосив, що генерал-майор також успішно організував оборону на Харківському напрямку й зірвав наступальну операцію окупаційних сил.