У Росії "маріупольського м'ясника" Мізинцева звільнили з посади заступника Шойгу

У Росії знову раптова зміна кадрів. З посади заступника міністра оборони звільнили генерал-полковника Михайла Мізинцева.

Мізинцев відповідав за тилове забезпечення "другої армії світу". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Мізинцева зняли з посади

Російський "військкор" Алєксандр Сладков розповів, що 27 квітня з посади заступника міністра оборони Росії звільнено генерал-полковника Михайла Мізинцева, який відповідав за тилове забезпечення армії.

Однак наразі у міноборони Росії не повідомляли про це офіційно. Причина звільнення також поки невідома.

Що відомо про "маріупольського м'ясника"

Європейські, британські та українські журналісти дали прізвисько Мізинцеву "маріупольський м'ясник".

Мізинцев очолював раніше операцію в Сирії. Що стосується Маріуполя, то він віддавав злочинні накази. Після них російські військові бомбили і пологовий будинок, і драматичний театр, і дитячу лікарню. Також вони знищували один житловий будинок за іншим.

Стиль спілкування Мізинцева з підлеглими мало чим відрізняється від комунікативних потуг гопника з депресивної російської глибинки. Він не виказує жодної поваги та усіляко обзиває своїх "братів по зброї".

Мізинцев у Маріуполі скористався досвідом, отриманим у Сирії, де спостерігав за жорстокими бомбардуваннями, які знищили більшу частину Алеппо. Як і в Алеппо, він спочатку відрізав українські сили від їхніх ліній постачання. У підсумку Мізинцев отримав прізвисько "маріупольський різник".

У березні 2022 року у розвідці підтвердили, що за облогою Маріуполя стоїть генерал-полковник Михайло Мізинцев. Жорстокість Мізинцева не має меж, тож очікувати від нього можна будь-яких рішень.

Мізинцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.