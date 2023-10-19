Його сестру вбила ракета у Вінниці: на фронті у Роботиному загинув військовий "Мірча"

У селі Роботине, що на Запоріжжі, загинув український військовий, боєць бригади "Червона калина" Нацгвардії Михайло "Мірча" Мовчан. Йому назавжди залишилось 24 роки.

Хлопець брав участь в операції Об’єднаних сил, був кулеметником, а також отримав позивний "Мірча". До речі, сестру Михайла вбила російська ракета під час удару по Вінниці в липні 2022 року.

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Що відомо про загиблого захисника

Михайло Мовчан мріяв про весілля з коханою Аліною і його бажання здійснилось. Однак їхнє сімейне щастя тривало лише чотири місяці.

Відомо, що захисник був родом із села Жигалівка, що на Вінниччині. Він закінчив теплоенергетичне відділення Вінницького фахового коледжу.

У 2019 році хлопець підписав контракт із Національною гвардією України. Він брав участь в операції Об’єднаних сил, був там кулеметником.

Як розповіла дружина захисника Аліна, під час ракетного обстрілу 14 липня 2022 року у Вінниці загинула двоюрідна сестра Михайла, яка працювала тоді у клініці "Нейромед".

Після навчання Михайла та інших нацгвардійців перекинули до села Спірне на Донецькому напрямку. Вони були на фронті понад три місяці.

У січні 2023 року Михайло приїхав на реабілітацію. Після відпустки він служив на Київщині, а потів знову ненадовго приїхав додому, щоб освідчитися коханій Аліні. Вони побралися 23 березня.

У травні підрозділ Михайла перекинули на Запорізький напрямок. Його 8-й окремий полк спецпризначення "Ягуар" перейменували на 14-ту штурмову бригаду "Червона калина".

На жаль, Михайло загинув під час виконання бойового завдання в Роботиному. Окупанти вбили його з дрона.

9 серпня Героя поховали у рідному селі. У нього залишилися мама, дружина й дві сестри.

Як виглядав Михайло Мовчан / фото ТСН

Нещодавно стало відомо, що на війні загинув Ілля Долматов, який мав позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання. Ілля був надійним та зголошувався йти першим на виконання найважчих задач.