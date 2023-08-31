Показали ключове у війні: Подоляк підбив підсумки літа-2023

Добігає свого кінця друге літо у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. За цей час нашій країні вдалося продемонструвати декілька важливих аспектів, які безпосередньо стосуються наступальних операцій.

Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Українські військові продовжують невпинну боротьбу з російськими окупантами.

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Ключове досягнення

Літо 2023 року виявилося складним для українських оборонців і пекельним для російських окупантів. Ключове досягнення України тут, за словами Михайла Подоляка, – наступальні операції, які наша країна вміє організовувати та проводити. І це побачив увесь світ.

"Змінилася диспозиція наших партнерів. Вони теж розуміють щодо знищення "другої армії світу", яку ще вчора вони боялися, вважали, що Росія – це дуже потужні ВПК, збройні сили і так далі, а ми сьогодні обговорюємо наступальні операції в Україні. Натомість Росія "верещить" від радості, що вони поступились там 300 метрів, а не 3 кілометри", – пояснив посадовець.

Михайло Подоляк про досягнення української армії за останні місяці: дивитись ексклюзивне інтерв'ю

Ефективність операцій

Минулого року українські Сили оборони показали свою ефективність у боротьбі за Харківську область. Росіяни не готувалися до оборони, оскільки вважали, що все станеться як у 2014 році з так званими "референдумами". Цього року вони зрозуміли: ніхто окупантам не віддасть українські території і буде боротьба попри мінні поля та ворожі укріплення.

Цього літа вже чітко зрозуміло, що в нас Збройні сили максимально ефективні, потужні, враховуючи відсутність паритету з точки зору нестачі зброї. Нам треба більше ракет, снарядів, дронів, бронотехніки, тралів і спеціальних ракет для розмінування,

– наголосив Подоляк.

Зміна політичної думки

Своєю підготовкою і готовністю боротися далі Україна чітко продемонструвала партнерам, що Росія програє і вона не має жодного права "контролювати" тимчасово окуповані території.

Нарешті глобальна політична думка змінюється по відношенню і до Путіна, і до Росії, і до їх суб'єктності. Ви ж бачите як усі гидливо ставляться до появи будь-де такого суб'єкта, як Лавров. Оце все вдалося змінити і це треба довести до кінця,

– відзначив радник голови ОПУ.

Справедливий кінець, за словами Михайла Подоляка, – покарання Росії за усі її історичні діяння по відношенню до інших країн.

"Росія має бути перетворена на країну-клоун над якою будуть сміятись. Поки вони не усвідомлять: або ти дотримуєшся певних зобов'язань і моделей поведінки, або ти мем. Треба обов'язково довести цю війну до кінця, щоб історично Росія виглядала нікчемно", – додав він.

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