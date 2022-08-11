Зніміть форму і йдіть, безпечно не буде ні у Криму, ні в білорусі, – Подоляк росіянам

В Офісі Президента закликали російських окупантів зняти форму та забути про Україну. Тому що загарбники ніде не будуть почуватися в безпеці.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "епідемію технічних аварій" на військових аеродромах у Криму та білорусі окупантам варто розглядати як застереження згори. Він наголосив, що загарбників карма знайде всюди.

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росіянам не буде безпеки

Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть,

– заявив Подоляк.

Він зазначив, ані в окупованому Криму, ані в окупованій білорусі росіяни не зможуть бути у безпеці.

"Карма знайде всюди", – підкреслив Подоляк.

Подоляк відреагував на вибухи у Криму

Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про "бавовну" на авіабазі росіян.

Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил росії,

– сказав Подоляк.

В ОП назвали росію іншою цивілізацією

Раніше Михайло Подоляк заявив, що між Києвом та Москвою фактично немає мирних каналів перемовин. Радник глави ОП додав, що росія не має гуманного ставлення до мирних людей.

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