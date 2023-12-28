Це рік героїзму та сили, – у Зеленського підбили підсумки 2023 року

Завершується 2023 рік і майже 2 роки повномасштабної війни Росії проти України. Щодня українські захисники ціною власного життя стримують російську навалу.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу підбив підсумки року. Він наголосив, що Україна – єдина країна, яка може протистояти Росії і попри всі зовнішні та внутрішні дискусії продовжує це робити.

Дивіться також Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, – Зеленський про війну проти України

"Це рік певних депресій, тому що два роки війни – це в наш час дуже великий проміжок часу. Але це рік стійкості, героїзму, це рік того, що Україна точно зафіксована як єдина спроможна сьогодні країна, щоб протистояти Росії", – зазначив Подоляк.

Другий рік повномасштабного протистояння

Михайло Подоляк називає 2023 рік видатним. За його словами, попри моральну втому, Україна стоїть і має певні дуже важливі результати у війні. Важливо, що при цьому Росія нікуди не просувається.

"Для мене було загадково, чому всі очікували швидкої перемоги над Росією. Так, ми мали певні надії на те, що буде харківський сценарій скрізь. Але потрібно не забувати, що це Росія, яка також підсвідомо розуміє, що "або пан, або пропав". Тобто або вони встоять, або вони програють і тоді зникнуть у такому неоімперському вигляді, як ми бачимо сьогодні", – сказав посадовець.

Поступово перебудовується ставлення світу до України. Як сказав Подоляк, раніше нашу країну вважали підконтрольною територією колишнього Радянського Союзу. І це створювало враження ніби ми окремі, але не самостійні. Зараз все змінилося.

Сьогодні ми є абсолютно самостійними, суб'єктними, біля нас все більше і більше гуртується людей, які розуміють ту цінність, яку Україна несе для сучасного світу, що вона сьогодні робить на полі бою. Але головне для мене те, що Україна попри внутрішні, зовнішні дискусії продовжує ефективно стримувати Росію. Ще раз підкреслюю, що Україна – сьогодні єдина країна, яка може протистояти Росії,

– наголосив радник голови ОПУ.

Свій тезис посадовець ґрунтує на соціології, яка є в інших країнах. Також він підкреслив, що Росія відправила для війни в Україні усе, що в неї є. Мовиться як про техніку та зброю, так і людський мобілізаційний потенціал.

"Росія сьогодні істерично шукає будь-які можливості, щоб Шойгу міг заявити, що вони "встояли проти українського контрнаступу". Це є синонімом 2023 року: Росія поки що трішки встояла перед українськими наступальними операціями", – пояснив Подоляк.

Солідаризації з боку так званої російської опозиції немає. Тому ключову роботу по демонтажу сучасної "путінської вертикалі" виконає винятково Україна.

"І Збройні Сили, і політичні, і дипломатичні, і інформаційні інструменти, які використовуватиме Україна, – це 100% запорука успіху у цій війні. Усе інше – це додатково. Якщо хтось допоможе, поруч стоїть – супер. Не допоможе – ми й не розраховували. Окрім наших західних партнерів, адже вони точно розуміють усі ризики, які генерує сучасна Росія. І тому все більше вкладатимуться в Україну. Для мене це – ключовий підсумок 2023-го року – збільшені безпосередньо військові пакети від національних урядів багатьох європейських країн", – додав посадовець.

Війна Росії проти України: останні новини