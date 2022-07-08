Це питання не лише Шольца, – Подоляк пояснив позицію Німеччини щодо допомоги Україні

Треба чітко розуміти певні речі – західний світ завжди був консервативний. І вони останні 20 років існували в парадигмі, що з росією можна домовлятися, вести бізнес, заробляти гроші тощо.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що їм зараз тяжко від цього відмовитися, але вони відмовляються.

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"Вони роблять все, що треба для України і будуть робити та збільшувати нам допомогу, зокрема і Німеччина. Ми будемо їм вдячні за те, що вони будуть з нами до кінця", – стверджує Михайло Подоляк.

За його словами, консервативні суспільства тому й консервативні, що це ціннісні внутрішні режими. І їм треба зараз відмовитися від чогось.

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Це ж не лише питання Шольца чи інших міністрів, це питання суспільства. А суспільство не настільки глибоко розуміє мотиви і причини війни, тому наша з вами робота – з повагою пояснювати, чому важливо робити такі кроки, додає радник Єрмака.

Я з великою повагою ставлюся до європейської спільноти. Знаєте чому? Бо вони зламали свою консервативність та потрохи "видавлюють" з себе цю проросійськість. вони відмовляються від цього. Але підкреслю, що це складно,

– зазначає Подоляк.

Бо вони звикли до певних механізмів, договорів, які вони підписували з росією. І сьогодні вони від цього відмовляються заради України, додає він.

Захід стоятиме на боці України до кінця

"Ви праві, нам би хотілося, щоб це все було набагато швидше. Було б цікавіше, якби це сьогодні вже було б зроблено. Але ні, воно буде йти своїм темпом, а західні країни будуть підтримувати Україну і стояти з нами до кінця. Це для мене вже очевидні речі", – переконаний Подоляк.

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І це означає, що ми, як Україна, точно не можемо програти. Бо це і є Європа. От Україна сьогодні – це не просто щось на сході Європи, це серцевина Європи. І Європа це вже зрозуміла, тому вона буде вкладатися все більше і більше в Україну, стверджує радник голови Офісу президента.

Безумовно, в нас є багато помилок, свої проблеми, зокрема корупція та конфліктність і всі це бачать. Але ми теж міняємося і це важливо. І Європа, і ми змінюємося. Вже не буде проросійськості, ні в нас, ні в Європі,

– переконаний Подоляк.

"Так, шкода, що це йде поступово, хотілося б швидше. Але давайте виконувати свою роботу і пояснювавати нашим партнерам, чому треба пришвидшитися, збільшити обсяги, поставити крапку в певних питаннях. І ми це з вами зробимо", – резюмує Михайло Подоляк.

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