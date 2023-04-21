Контрнаступ – низка певних заходів: Подоляк розкритикував оцінки іноземного видання

Видання Financial Times 16 квітня опублікувало матеріал про контрнаступ ЗСУ, де навело певні цифри. Мовляв, українській армії у 35 тисяч доведеться протистояти ворогу, війська якого налічують більш ніж 140 тисяч солдатів. Але ці дані не мають жодного відношення до реалій.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив певні деталі щодо українського контрнаступу.

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"Безумовно, в редакції Financial Times набагато більше все зрозуміло, ніж в Генеральному штабі. Вони знають кількість, напрямки, бо в них там свій "штаб", потужніший, ніж Генштаб. Це винятково інформаційні спекуляції. Вони мають місце бути – так. Вони є традиційними для глобального медійного простору – так. Це має відношення до реалій – ні", – прокоментував посадовець.

Стрічку ніхто не перерізатиме

Контрнаступ – низка певних заходів, зазначив Подоляк. І вони спрямовані на різних напрямках та у різний час. Безумовно, це складний процес для українських військових. Особливо, коли Росія розуміє, що програш у війні стане кінцем для всієї тамтешньої політичної "еліти" і країна-агресорка кидає у бій усі можливі ресурси. Тут важливу роль відграє мотивація.

"В українських військових за спинами будуть родини, які втратили своїх. Мотивація для війни, це не для Financial Times, це не математичний процес. Так, математика важлива з точки зору зброї, яка нам потрібна. Війна – це багато параметрів. І один з ключових – психологічна готовність забрати ту ціну, яку ми маємо забрати з Росії і ми її заберемо у будь-якому випадку", – сказав посадовець.

Він підкреслив, що треба з іронією дивитись на аналізи і менше говорити про контрнаступ, як про якусь окрему дію.

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Сценарій один – деокупація

Попри усі заяви іноземних медіа, Україна налаштована на деокупацію своїх територій. Без цього країни не існуватиме, наголосив радник голови ОП. Тут можна говорити про математику і рахувати кількість снарядів, яких наразі не вистачає. І про важливість надання Україні зброї, зокрема далекобійної, про що повсякчас говорить безпосередньо президент.

І це дивно, що генерали країн-партнерів не розуміють, що якщо ворог накопичує на відстані 150 кілометрів свій ресурс, насамперед – мобілізований. Як я кажу, накопичують там "зливні баки". Мобілізованих звозять у певні казарми. Якщо б ми їх там знищували, то просування вперед було б легшим і з меншими втратами з нашого боку. Все це зрозуміло для нас. Це тяжкий процес. Але без цього процесу України не буде,

– ще раз підкреслив Михайло Подоляк.

Зі 140 тисяч буде значний мінус

Те, що українським оборонцям треба буде воювати з більш ніж 140 тисячами мобілізованими, можна аналізувати інакше. Так, не всі будуть брати участь в оборонних заходах, а багато хто буде просто тікати, упевнений чиновник. Важливо деморалізувати ворога з чим у нього і так великі проблеми.

"Все-таки в Росії розуміють, що це вони прийшли безкарно вбивати на іншу територію. Тут питання у тому, що якби вони вбивали безкарно і не втрачали 184 тисячі, то вони б продовжували воювати. Але вони розуміють, що вони не прийшли безкарно. Їх дуже жорстко карають", – сказав він.

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