У Зеленського припустили, якою буде відповідь Росії на підрив Кримського мосту

Помста Російської Федерації за Кримський міст обов'язково буде. Дії, до яких удасться держава-агресор, можна спрогнозувати, адже все це ми вже бачили.

Росія відповість Україні за вибухи на Кримському мосту. Вона має достатньо ресурсів для цього і мало що може її зупинити. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як відповість Росія за Кримський міст

Її відповідь не буде екстраординарною – це будуть передбачувані дії, до яких уже не раз вдавалася Росія.

За словами Подоляка, слід чекати на імовірні контрнаступальні дії і частіші обстріли.

Будуть спроби контрнаступу на певних напрямках, будуть спроби збільшити кількість балістичних ракет, крилатих ракет, будуть спроби збільшити кількість авіаційних керованих бомб по прикордонних територіях,

– спрогнозував він.

Чи можливий ядерний удар як відплата за Кримський міст

Михайло Подоляк упевнений: цього не станеться, адже "це буде кінець сучасної цивілізації як такої".

Він висловив думку, що у ситуації із Кримським мостом світ має розуміти дві речі:

"У Росії немає неочікуваних кроків у цій війні. У них є тільки один неочікуваний крок – збільшувати кількість убивств цивільного населення". А щоб захистити цивільних, треба більше систем протиракетної оборони.

Також слід "збільшити постачання зброї, щоби пришвидшити події по лінії фронту".

"Перші два рази"

Обидва вибухи на Кримському мосту – у жовтні 2022 і в липні 2023 – показують, що ця споруда не захищена, отже її цілком можна буде знищити.

Подоляк вірить, щоб так і станеться. А голова СБУ Василь Малюк і очільник ГУР Кирило Буданов проведуть розслідування та "зафіксують, хто що робив" – тобто кому ми завдячуємо раптовою втомою мосту.

Чому Україна може завдавати ударів по мосту

Радник голови Офісу Президента переконаний: Крим – це Україна. Тож бити по металоконструкціях, установлених окупантами, можна і треба.

За його словами, все, що відбувається в Криму, – "в рамках мандата міжнародного права, який дозволяє все це прибрати, щоб Крим був звільнений".

Для мене абсолютно очевидно, що це юридично відсутній об'єкт. Немає сенсу навіть обговорювати, чи можна його знищити, чи ні,

– наголосив він.

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У Кримський міст влучили, щоб перерізати залізну дорогу, через яку іде постачання для російських окупаційних військ.

Такі дії не є ані тероризмом, ані атакою на цивільне населення. За словами Подоляка, у Криму перебувають "цивільні окупанти". Ці люди самі взяли на себе ризик бути на тимчасово окупованій території суверенної держави під час війни. Тож їм і прилетіло – в буквальному сенсі.

Які можливі наслідки "втоми мосту"

Окупанти більше боятимуться, навіть якщо їм "зовсім не хочеться їхати" з України. І мають підстави: це вказує на слабкість російського режиму.

Також в армії окупанта більше скаржитимуться на стан справ. Тепер логістика ускладниться – і військове спорядження буде важче перевозити.