Намагався врятувати пораненого побратима: на війні загинув бойовий медик Михайло Шиш

Україна втрачає своїх найкращих людей на війні проти російського окупанта. Так, стало відомо, що на фронті загинув 20-річний бойовий медик з Рівненської області – Михайло Шиш.

Зокрема, це сталося під час того, як медик рятував свого побратима. За час війни юнак зберіг життя багатьом своїм товаришам, з якими він служив у армії.

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Михайло Шиш загинув на війні

Михайло Шиш народився 19 вересня 2003 року у місті Дубровиця, що в Рівненській області. Там він у 2020 році закінчив місцевий ліцей.

Директор Дубровицького ліцею Володимир Кушнір першим повідомив про смерть юнака. Зокрема, він оголосив жалобу у навчальному закладі, щоб вшанувати пам'ять загиблого випускника.

Співчуття мамі Наталії Анатоліївні – вчительці трудового навчання, яка виховала Героя України. Царство небесне Михайлу. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті,

– зазначив Кушнір.

Згодом бойовий медик пішов навчатися до Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Однак повну вищу освіту отримати він не встиг.



Михайло Шиш загинув на фронті / Фото з фейсбуку Михайла Шиша

Позаштатна радниця міського голови Рівного з медичних питань Тетяна Воронцова описала юнака, як вправного, допитливого, розумною і вмотивованого. Вона наголосила, що юнак цікавився нововведеннями, все відпрацьовував, хоча й так вже багато знав.

Воронцова зазначила, що буквально тиждень тому Шиш, який уже служив на передовій, запрошував її приїхати потренувати новобранців із його підрозділу в район Лимана у Донецькій області. Однак жінка мусила йому відмовити, бо мала вже заплановані інші навчання.

"Чомусь у такі моменти виникає відчуття, що щось не доробила, недовчила, не натренувала, хоча розумію, що на війні може бути різне. Але так важко втрачати тих, хто був мотивований, воював, рятував, знав добре, як врятувати життя, але загинув", – написала радниця.

Сам бойовий медик загинув на фронті 12 листопада. Співзасновник і координатор проєктів тактичної медицини благодійного фонду Leleka Foundation Юрій Кубрушко і радник голови Рівненської райради Павло Дутко, які працювали з хлопцем, також висловили співчуття після звістки про загибель Шиша.

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