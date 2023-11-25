Віддав життя за Україну: на Сході загинув воїн Михайло Угринюк

Військовослужбовець був родом із села Кути, що на Івано-Франківщині, але разом із сім'єю проживав у Львівській області. Чоловік виконував бойові завдання на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямах, а загинув 23 листопада біля Авдіївки.

Воїн мав позивний "Митник", був підполковником Митної Служби (Радник 2 рангу). Коли прийшов час, він без вагань вирушив на війну. Воював на найзапекліших ділянках фронту.

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Після поранення знову повернувся на фронт

У Львівській митниці повідомили, що Михайло Угринюк з 1996 року працював у митних органах. Згодом був мобілізований до лав ЗСУ. Воював у складі 24-ї ОМБр імені короля Данила, а в березні 2023 року став бійцем Legio V та 14 Окремого полку ЗСУ.

Михайло – найсміливіший з усіх, кого я знав. Він любив життя, був дуже щирим – душею компанії, обожнював своїх трьох онуків, шанував родину, допомагав друзям, про себе взагалі мало думав,

– розповів один із його колег.

Син воїна Михайло Угринюк написав, що на війні його батько зазнав поранення, але згодом повернувся на фронт. Свій останній бій він прийняв під Авдіївкою.

"Приклад для кожного з нас, яким має бути Воїн Честі, Лицар Війська Українського та Націоналіст. Світла, чесна та шляхетна Людина. До Тебе приходили за порадою та розрадою, бо для кожного Ти – беззаперечний авторитет, строгий наставник та добрий Друг", – додав Михайло Угринюк.

У Кутській селищній раді наголосили, що війна забирає найкращих людей, а відважний боєць віддав своє життя за те, щоб всі ми могли жити в мирі.

Втрати України на війні

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до України 20 листопада вдалося повернути тіла 94 військових. У відомстві зауважили, що росіянам також передали тіла загиблих комбатантів, які прийшли у нашу державу з війною.

У боях під Херсоном загинув працівник Львівської Національної Опери Ярослав Миколів. Дружина військового підтвердила загибель чоловіка. Вона додала, що він був батьком двох дітей.

Під Авдіївкою загинув воїн з Полтавщини. Військовому було 36 років, він виховував сина й доньку. Чоловік був молодшим сержантом, стрільцем-помічником гранатометника. Воювати пішов з перших днів повномасштабної війни.

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