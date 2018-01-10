Помер Михайло Державін: біографія та особисте життя російського актора

Михайло Державін помер у середу, 10 січня, у віці 81 року, він був знаменитим радянським та російським актором театру і кіно та народним артистом Росії. За словами представників Театру сатири (Москва), Державін помер після тривалої важкої хвороби.

Біографія

Відомий російський актор Державін народився у 1936 році в Москві у сім’ї народного артиста РРФСР, одного з провідних акторів Театру ім. Вахтангова Михайла Степановича Державіна і Іраїди Іванівни Державіної. У Михайла було дві сестри: старша Ганна і молодша Тетяна.

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Михайло з дитинства виховувався у творчому середовищі, – поряд з його будинком перебувало Театральне училище ім. Щукіна, де він та його друзі завжди брали участь в імпровізованих театральних постановках.

Після початку Великої Вітчизняної війни Театр ім. Вахтангова був евакуйований до Омська. В цей час Михайло відвідував усі вистави батька, а у віці 5 років монолог М. І. Кутузова він навіть вивчив напам’ять і читав в госпіталі перед пораненими.



Михайло Державін у молодості

У 1954 році Михайло Державін вступив до Театрального училища ім. Щукіна (на другому курсі артист дебютував у кіно, – перший фільм "Вони були першими"), після закінчення якого з 1959 року працював в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу. Потім у 1967 році перейшов в Театр на Малій Бронній, а вже з 1968 року і до самої смерті в січні 2018 року працював в Московському театрі сатири.



Михайло Державін у молодості

Його постійний партнер по сцені та вірний товариш Олександр Ширвіндт, з яким вони ще з шкільних років разом займались акторською майстерністю. В середині 1980-х вони разом вели програму "Ранкова пошта", а з 2013 вели програму "Хочу знати".

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Михайло Державін в "Кабачок 13 стільців"



Олександр Ширвіндт і Михайло Державін

За своє життя Михайло Державін отримав безліч нагород, – серед них найвидатніші: ордени "За заслуги перед Вітчизною", ордени Пошани і Дружби, а також він отримав звання заслуженого артиста РРФСР (1974), заслуженого діяча мистецтв Польщі (1976) і народного артиста РРФСР (1989).



Михайло Державін

Загалом, за своє життя Михайло Державін зіграв у понад 50 виставах, у близько 30 кінострічках, був ведучих у трьох телепрограмах та в одній програмі на радіо, брав участь в озвучуванні мультфільмів і з’являвся в одному телеспектаклі. Серед найвідоміших ролей Михайла Державіна – ролі у стрічках "Троє в човні, не рахуючи собаки" (1979), "Бабій" (1990), "Моя морячка" (1990), "Наречений з Маямі" (1994), "Імпотент" (1996) , "Старі шкапи" (2000). Михайло Державін також знявся в українських фільмах: "Лушка" (1964, Кирило), "Сон" (1964, Брюллов), "На Київському напрямку" (1967, начальник штабу фронту), "Ефект Ромашкіна" (1973).



Михайло Державін у фільмі "Троє в човні, не рахуючи собаки"

Особисте життя

Щодо особистого життя, то він був тричі одружений. Його першою дружиною була його однокурсниця та актриса Катерина Райкіна, з якою він перебував в офіційному шлюбі з 1958 по 1960 роки.



Катерина Райкіна

Його другою дружиною стала Ніна Будьонна, – донька маршала С.М.Будьонного та випускниця факультету журналістики МДУ. З нею актор прожив 16 років і у 1963 році в них народилась донька Марія. У дорослому житті Марія народила онуків Державіну – хлопчиків Петра і Павла.



Ніна Будьонна



Михайло Державін з донькою Марією і онуком

Третьою дружиною Михайла стала Роксана Бабаян (співачка, народна артистка Росії), з якою він прожив з 1980 року і до останніх днів життя.



Михайло Державін і його третя дружина Роксана Бабаян

Помер Михайло Державін 10 січня після тривалої хвороби. Інформацію про смерть Державіна підтвердила його вдова Роксана Бабаян. За попередньою інформацією, поховати артиста можуть на Новодівичому кладовищі в Москві.