Пройшов ворожий полон: у боях за Україну загинув волонтер і воїн Михайло Панков

На фронті віддав життя за Україну Михайло Панков. Він був волонтером і вчителем з Луганщини, що пережив ворожий полон.

Михайло Панков, молодший сержант із Луганської області, загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку в Харківській області. Про цю трагічну втрату 11 травня проінформувала Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

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Допомога, полон і ЗСУ: історія бійця

У мирному житті Михайло був педагогом, викладав історію та правознавство. З початком війни він став волонтером, організувавши евакуацію мешканців та доставку гуманітарної допомоги. За два місяці він здійснив близько 40 рейсів, врятувавши близько двох тисяч осіб з Попаснянської громади.

29 квітня 2022 року він віз гуманітарну допомогу, а на зворотному шляху планував евакуювати мешканців Попасної, але був захоплений російськими військами в полон. Потім був звільнений. Згодом мобілізований до Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні.

Після потрапляння в полон інформація про Михайла Панкова довгий час була невідомою, поки його не показали на російському телебаченні, використовуючи для пропаганди. Після повернення в Україну через Росію та Європу він став двічі переселенцем: спочатку у 2014 році з Первомайська, а потім у 2022 році – з Попасної.

8 вересня 2022 року Михайло був мобілізований до Збройних сил України, де служив механіком-водієм у розвідувальній роті. Його життя обірвалося на полі бою, але він залишиться в пам'яті як герой, який рятував життя інших до останнього подиху.

Редакціявисловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна. Світла та вічна пам'ять Михайлові Панкову.

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