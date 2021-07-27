Ми повинні готуватись до повномасштабної війни, – Михайлова про наміри Росії

Проросійські бойовики прицільно обстріляли позиції українських військових на Донеччині. Окупанти гатили з важкої артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями.

Надалі на Сході відбуватиметься ще більша ескалація. Про це в ефірі на 24 каналі повідомила волонтерка, парамедик, депутатка Київради Аліна Михайлова.

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Ситуація загострюватиметься

За її словами, з початку 2021 року продовжуються сильні артилерійські обстріли. Багато українських військових гинуть від снайперського вогню.

На мою думку, надалі ситуація загострюватиметься. Ми повинні готуватись до повномасштабної війни,

– наголосила Михайлова.

Вона зауважила, що безперечно наша армія готова до будь-яких ситуацій. Але відкритим залишається запитання, чи готове до такої ситуації наше командування і влада.

Михайлова: Нам критично не вистачає артилерійських снарядів

Волонтерка відзначила, що українським військовим критично не вистачає артилерійських снарядів – тих самих, якими стріляють російські найманці. "Є питання щодо озброєння та медичного забезпечення", – додала вона.

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