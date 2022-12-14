Морпіху Діанову провели операцію на руці у США: у якому стані захисник Маріуполя

Морський піхотинець Михайло Діанов успішно переніс операцію на руці. Її провели у США.

Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі.

Зверніть увагу Морпіх Діанов передав частину зібраних йому коштів дітям загиблих героїв "Азовсталі"

В якому стані зараз Діанов

Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука захисника повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України.

Зазначається, що футбольний клуб "Шахтар" організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США. Так, "Шахтар" взяв на себе лікування ушкодженої руки Михайла Діанова. Донецький клуб обіцяв військовослужбовцю операцію у найкращого спеціаліста.

Натомість Діанов передасть зібрані на його лікування гроші на потреби інших військових. Небайдужі українці зібрали на лікування морпіха 23 мільйони 430 тисяч гривень.

До речі, раніше захисник "Азовсталі" Діанов зробив перший символічний удар перед грою Шахтар – Динамо.

Діанову зробили операцію у США / фото ФК "Шахтар"

Що відомо про поранення Діанова

У захисника Маріуполя були кульові поранення в обох ногах та роздроблена кістка правої руки. Після звільнення з російського полону в Діанова не було 4 сантиметри кістки, тож були необхідні гроші на лікування.

Родина Діанова відкрила збір і українці відправили їм понад 23 мільйони гривень. Згодом звільнений з полону боєць заявив, що вирішив віддати кошти на лікування побратимів, адже з лікуванням йому допоможе спонсор.

Хто такий Діанов

21 вересня Михайла Діанова повернули з полону. Під час того обміну в Україну відпустили багато інших захисників "Азовсталі".

Після повернення Діанова сестра військового розповіла, що кістка у його руці не зрослася. Тож лікування та відновлення триватиме довго.

Відомо, що 42-річний Михайло Діанов родом з Тернополя. Він є старшим сержантом 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Нагадаємо, що морський піхотинець Михайло Діанов передав частину грошей для дітей, батьки яких полягли, захищаючи Маріуполь. Так, він перерахував перші 3 мільйони гривень Асоціації родин захисників "Азовсталі".

За словами Діанова, організацією керують в тому числі й самі азовстальці. Тож вони знають, яким сім'ям зараз найбільше потрібна допомога.