Михайлюк дебютував за "Лейкерс" у НБА, команда зазнала третьої поразки поспіль: відеоогляд

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв перший матч за "Лос-Анджелес Лейкерс" у НБА. Однак дебют українця виявився доволі неоднозначним – він не набрав жодного очка, хоча і був одним з найкорисніших гравців на майданчику, а його команда програла. Варто відзначити, що це третя поспіль поразка "Лейкерс" зі старту сезону.

Михайлюк свій час на паркеті отримав завдяки дискваліфікації двох гравців "Лейкерс" – Реджон Рондо і Брендон Інгрем побилися з гравцем "Х’юстон Рокетс" Крісом Полом у минулому матчі.

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Тож у матчі проти "Сан-Антоніо" у Лос-Анджелесі Михайлюк провів аж 16 хвилин. Однак за цей час не набрав жодного очка, зате зробив три передачі та два підбирання. А його ефективність склала +12. Найбільше очок у "Лейкерс" набрав Кайл Кузма – 37, у той час як ЛеБрон Джеймс оформив дабл-дабл – 32 очки та 14 передач.

Попри це, "Лейкерс" програли. Цього разу в овертаймі. Команда провалила першу чверть, програвши її з різницею в 14 очок – 26:40. Тож дві наступні чверті скорочувала відставання, і змогла зрівняти рахунок лише у четвертій чверті. Хоча наприкінці матчу програвала вісім очок, та два кидки з-за дуги і один влучний двохочковий перевели гру в овертайм.

Вже в овертаймі команда повела у рахунку, вийшовши вперед на шість очок. Та втримати перевагу не зуміла – 142:143 у підсумку.

Лейкерс – Сан-Антоніо 142:143 ОТ (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)