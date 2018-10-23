19:29
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Михайлюк дебютував за "Лейкерс" у НБА, команда зазнала третьої поразки поспіль: відеоогляд

      120 Читать новость на русском
      Михайлюк дебютував за "Лейкерс"
      Михайлюк дебютував за "Лейкерс" / twitter LA Lakers

      Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв перший матч за "Лос-Анджелес Лейкерс" у НБА. Однак дебют українця виявився доволі неоднозначним – він не набрав жодного очка, хоча і був одним з найкорисніших гравців на майданчику, а його команда програла. Варто відзначити, що це третя поспіль поразка "Лейкерс" зі старту сезону.

      Михайлюк свій час на паркеті отримав завдяки дискваліфікації двох гравців "Лейкерс" – Реджон Рондо і Брендон Інгрем побилися з гравцем "Х’юстон Рокетс" Крісом Полом у минулому матчі. 

      Читайте також: Дабл-дабл Олексія Леня допоміг "Атланті" перемогти "Клівленд": відеоогляд матчу

      Тож у матчі проти "Сан-Антоніо" у Лос-Анджелесі Михайлюк провів аж 16 хвилин. Однак за цей час не набрав жодного очка, зате зробив три передачі та два підбирання. А його ефективність склала +12. Найбільше очок у "Лейкерс" набрав Кайл Кузма – 37, у той час як ЛеБрон Джеймс оформив дабл-дабл – 32 очки та 14 передач.

      Попри це, "Лейкерс" програли. Цього разу в овертаймі. Команда провалила першу чверть, програвши її з різницею в 14 очок – 26:40. Тож дві наступні чверті скорочувала відставання, і змогла зрівняти рахунок лише у четвертій чверті. Хоча наприкінці матчу програвала вісім очок, та два кидки з-за дуги і один влучний двохочковий перевели гру в овертайм.

      Вже в овертаймі команда повела у рахунку, вийшовши вперед на шість очок. Та втримати перевагу не зуміла – 142:143 у підсумку.

      Лейкерс – Сан-Антоніо 142:143 ОТ (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)

       

      Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 23 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Роналду - Ібра! І нехай уся Хорватія зі Срною зачекає
       14 листопада 2013 , 15:28
      Луганчани у наступному раунді ЛЄ. "Зоря" - "Лачі" - 2:1
       24 липня 2014 , 22:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук