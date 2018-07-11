Михайлюк допоміг "Лейкерс" перемогти у матчі Літньої ліги НБА

"Лейкерс", за який грає українець Михайлюк, зуміли впевнено переграти "Нью-Йорк Нікс" в третьому матчі Літньої ліги НБА в Лас Вегасі – 109:92.

На відміну від попередніх матчів, ця гра "Лейкерс" вийшла результативною і вони вперше на турнірі в Лас-Вегасі подолали позначку в 100 очок.

Читайте також: Український баскетбольний клуб повертається у єврокубки після 10-річної паузи

Святослав Михайлюк провів на паркеті 25 хвилин, набравши 9 очок, 3 підбирання, 2 передачі та 1 блок-шот. Він реалізував всього 3 з 12 кидків з гри, включаючи 3 з 9 триочкових.

"Вони дозволяли нам забивати м'яч, а ми намагалися не давати їм так багато простору за рахунок гри в обороні. Зіграли добре в атаці, тому що краще пасували м'яч. Активно поверталися на захист і не давали їм набирати легкі очки", – сказав українець в інтерв'ю клубному телебаченню.

Нагадаємо, перед грою проти "Нікс" Михайлюк підписав з "Лейкерс" трирічний контракт на суму 4,6 мільйона доларів.