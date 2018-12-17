Михайлюк та Лень не допомогли своїм командам уникнути поразок в НБА: відео

У НБА відбулися матчі регулярного чемпіонату за участі українських баскетболістів.

Вашингтон – Лейкерс 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34)

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Так, "Лос-Анджелес Лейкерс" українця Святослава Михайлюка на виїзді поступилися "Вашингтону" – 110:128.

Всього на паркеті Михайлюк провів 28 хвилин і за цей час встиг набрати 5 очок, зробити 3 підбирання, 2 перехоплення та віддати 1 ассист. Він також зробив 3 спроби на триочковий, але всі виявилися невдалими.

Відеоогляд матчу Вашингтон – Лейкерс



Бруклін – Атланта 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31)

Ще один українець Олексій Лень зіграв 8 хвилин в програшному матчі "Атланти" з "Брукліном" – 127:144. Лень отримав лише 8 хвилин ігрового часу, за які встиг набрати 4 очки, зробити 1 передачу і 1 блок-шот. Коефіцієнт його корисності склав "+2".

Відеоогляд матчу Бруклін – Атланта

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