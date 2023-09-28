Перша дружина Саакашвілі вперше навідала політика в ув'язненні: вона заявила, що вони не разом

Перша дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі навідала його у лікарні. Сандра Рулофс поділилася подробицями їхньої зустрічі.

54-річна Сандра Рулофс, вочевидь, офіційно досі одружена з Саакашвілі. Втім, вона заявила, що вони більше не разом.

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Перша дружина Саакашвілі вперше навідала політика

За словами Рулофс, їй знадобилося цілих два роки, перш ніж вона виявилася психологічно готовою та достатньо впевненою, щоби поїхати і навідати Саакашвілі в ув'язненні.

Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом,

– повідомила вона.

Водночас Рулофс побажала Саакашвілі свободи, здоров'я та щастя.



Сандра Рулофс навідала Саакашвілі / фото Сандри Рулофс



Лікарня, в якій перебуває Саакашвілі / фото Сандри Рулофс

Нагадаємо, що до Дня захисту дітей народна депутатка та кохана Міхеіла Саакашвілі Ліза Ясько повідомила, що стала матір'ю. Вона натякнула, що батьком дитини може бути колишній президент Грузії.

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