Бабуся і братик загинули у Кривому Розі: з полону повернувся Микита Шаульський

18 жовтня Україна провела 58-ий обмін військовополоненими. Додому повернулися понад 90 захисників, серед них – оборонець Маріуполя і нацгвардієць Микита Шаульський.

Про визволення Микити Шаульського, військовослужбовця 21-ї окремої бригади НГУ, який пробув у неволі понад 2 роки, повідомила журналістка Діана Буцко.

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Втратив рідних під час ракетної атаки

Відомо, що Микита у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв місто Маріуполь. Вдома на хлопця чекають батьки, які теж військові. На жаль, на захисника не дочекали його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина. Їм цього не дозволили зробити окупанти.

21 вересня уночі росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Кривому Розі, вбивши у власній оселі літню жінку та її онука.

Коли сталася трагедія, батько Микити та Максима Андрій Андрійович, перебував на Херсонському напрямку.

12-річний Максим дуже мріяв дочекатися старшого брата. Підліток брав активну участь в акціях на підтримку полонених українських військових. Він вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника.

З полону повернувся нацгвардієць Микита Шаульський, чиї братик та бабуся загинули у Кривому Розі від удару російської ракети. Про це йому повідомлять пізніше,

– написала у Facebook журналістка Діана Буцко.



Нагадаємо, що додому повернувся правозахисник і воїн ЗСУ Максим Буткевич, а також коханий Мар'яни Чечелюк, азовець Владислав Андріанов.