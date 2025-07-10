Навіки 36: помер військовий зі Львівщини, нагороджений "Золотим хрестом"

На Львівщині провели в останню путь захисника України Миколу Думина, який добровільно пішов на фронт на третій день повномасштабного вторгнення. Він помер під час лікування, йому було лише 36 років.

Прощання із Героєм відбулося 9 липня у Дрогобичі. Захисник був нагороджений відзнакою "Золотий Хрест" за мужність на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дрогобич Інфо".

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Герой помер під час лікування

Військовий отримав важке поранення та сім контузій. Та попри серйозні проблеми зі здоров'ям, він продовжував захищати рідну землю та підтримувати побратимів.

Відомо, що Микола був сиротою, однак самотужки будував своє життя. У нього залишилися лише двоюрідна сестра та кілька далеких родичів. Близькі зазначають, що Микола ніколи не втрачав віри в перемогу та щиро любив свою країну.

Попрощатися із Миколою Думиним прийшли рідні, друзі та земляки. Героя поховали у селі Солонське поруч із могилою його матері.

Доброволець із перших днів війни

Микола Думин народився 24 лютого 1989 року у селі Дорожів на Львівщині. Згодом переїхав до Дрогобича, працював у будівельній сфері та на заводі "Леоні". Після повномасштабного вторгнення чоловік не залишився осторонь і вже на третій день добровільно вступив до лав ЗСУ.

Служив у військовій частині А0414, мав звання молодшого сержанта. Микола пройшов найгарячіші точки фронту, пережив сім контузій і дістав тяжке поранення.

За виявлену мужність і героїзм Миколу Думина нагородили відзнакою "Золотий Хрест". Відповідний наказ підписав Головнокомандувач ЗСУ 12 липня 2023 року. Бойові товариші й близькі згадують його як людину з великим серцем, відданого Україні.

Нагадаємо, 15 червня на фронті загинув 20-річний Богдан Нєвєдомський зі Львова. Він служив у 120 окремому розвідувальному полку ЗСУ і був нагороджений "Золотим хрестом".