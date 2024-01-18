Полтавський депутат досі має бізнес у Росії, – розслідування ЗМІ

Українські журналісти викрили ще одного нашого бізнесмена. У розслідування мовиться, що він досі має компанії, які працюють на території ворога.

Чинний депутат Полтавської обласної ради від фракції "Батькивщина" Микола Корецький досі володіє декількома підприємствами в Росії та готелем "Русь" у Підмосков’ї, де зупиняються військові Росії. Також він володіє одним з найбільших в країні виробників комунальної техніки "Альфатекс".

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Підприємства продовжують працювати у Росії

За даними журналістів, після 2014 року він перетворив свою компанію "Альфатекс" на машинобудівне підприємство з виробництва комунальної спецтехніки, де використовували як запчастини МАЗ, так і інших іноземних виробників.

Стверджують, що після того, як Росія розгорнула агресію проти нашої держави у 2014 році, не відмовився від російських активів. Також під час повномасштабної війни підприємства у Росії досі продовжують працювати.

За даними видання, зараз Корецькому належить компанія "КрАЗ-Ростов", яка зареєстрована у місті Сургут Тюменської області. За 2022 рік чистий прибуток компанії становив 6,4 мільйони рублів (близько 50 тисяч доларів).

Крім цього, він володіє компанією з оренди нерухомості "Актив-Плюс", що зареєстрована у російському місті Кемерово.

Які ще у бізнесмена є компанії

До того ж Корецький є власником 80% компанії ТОВ "КрАЗ НН" у Нижньому Новгороді. У 2022 році ця компанія задекларувала понад 8 мільйонів рублів доходу (56 тисяч доларів.) та 1 мільйон рублів прибутку (близько 8 тисяч доларів).

За даними видання, Корецький також досі є співзасновником фірми "РусКрАЗ". Компанія досі є на ринку у Росії. У 2022 році її прибуток склав 9,3 мільйона рублів (74,1 тисячі доларів).

У 2006 році бізнесмен заснував готель "Русь" у селищі Селятино біля Москви, директором якого призначив росіянина Алєксандра Лапонова. Готель на 65 номерів працює й зараз.

У квітні 2022 року за адресою готелю Алєксандр Лапонов створив ще одну компанію "Гостиница "Русь"", де засновником вказаний лише він, уже без Корецького. Однак існує і ця, і інша компанії.

Що каже сам бізнесмен

Журналісти зазначають, що готель розташований поряд з місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління 1 гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ Росії, і, судячи з відгуків, у готелі спиняються військові ворожої армії.

Спочатку Корецький повністю заперечував можливість закрити свої компанії. Однак пізніше він надіслав видання повідомлення, де описав свої зв'язки з російськими компаніями.

Свого часу я був дистриб’ютором КрАЗу в країнах СНД. Тому там було відкрито мною понад 30 фірм для продажу КрАЗів. Це всім відома історія. І ніякого фурору вона не зробить. Фірми, які залишилися незакритими, не працюють. По них ідуть різні суди з контрагентами (хтось не заплатив за автомобілі нам, десь директор втік… тривають суди). З 2014 року судитися в Росії стало ще гірше… тому справи не закривають… якось так. А з 2022 року навіть працівники моїх російських фірм зі мною практично не спілкуються, бо їм за це світить тюрма. Такі справи… Амінь,

– написав Корецький.

Видання звернулось із запитом до Міністерства юстиції України, щоб отримати офіційне роз’яснення про те, яким чином зараз українці можуть закрити бізнес або вийти із засновників підприємств у Росії. Однак там порадили звернутись до компетентних органів Росії.

Як і чому російський бізнес досі працює в Україні