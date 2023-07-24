У Львові намагалися вкрасти прах Кузнєцова – радянського агента НКВС

У Львові невідомі вже вдруге намагаються забрати останки радянського розвідника Кузнєцова просто з могили. Перша спроба була 2021 року – тоді до могили зробили підкоп.

Прах Миколи Кузнєцова у Львові уже вдруге намагаються викрасти. Нині піднімали надгробну плиту. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у соцмережах. Кому із живих не дає спокою мертвий розвідник – розбирався 24 Канал.

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Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями – до ГУР,

– наголосив міський голова.

На фото видно, що могильна плита зрушена.

Хто такий Кузнєцов

Микола Кузнєцов (справжнє ім'я Никанор) – радянський диверсант і агент НКВС. Уславився тим, що вбивав високопоставлених нацистських офіцерів, зокрема у Рівному, яке було столицею Райхскомісаріату Україна, та Львові, який був адміністративним центром дистрикту "Галичина".

Він добре володів багатьма мовами: німецькою (і її діалектами), польською, комі, українською, есперанто. Цим привернув увагу НКВС.

Стежив за дипкорпусом посольств, знімав секретні документи, влаштовував замахи на заступників Еріха Коха – райхскомісара України у 1942 – 1944 роках, застрелив віцегубернатора Галичини Отто Бауера.

У 1943 році вбив верховного суддю оберфюрера Альфреда Функа – і нацисти помстилися, розстрілявши понад 350 арештантів Рівненської в'язниці.

Загинув у березні 1944-го від рук УПА.

Посмертно йому надали звання героя Радянського Союзу.

: Кузнєцов підлаштував так, щоб в убивстві Бауера підозрювали ОУН. А потрапивши у полон до військово-польової жандармерії УПА, він здав цілий загін радянських диверсантів.

З України до Росії: посмертна епопея розвідника

Вікіпедія вказує, що про диверсанта було знято 8 фільмів, у тому числі документальних, і написано 16 книг. На його честь навіть було названо астероїд!

Проте після здобуття Україною незалежності ставлення до нього очікувано змінилося:

У 1990-ті львів'яни пропонували демонтувати пам'ятник Кузнєцову – зрештою його забрали мешканці міста Талиця у Свердловській області, де навчався розвідник.

У 2000 році ветерани Єкатеринбурга просили перепоховати Кузнєцова у них, але їм відмовила комісія з військових поховань.

2018 року праворадикали обмалювали погруддя Кузнєцова.

2019 року невідомі вкрали з могили бронзовий барельєф.

2019 і 2020 року львівська влада не погоджувала передачу останків Кузнєцова родичам.

2021 року місто відмовилося виконати рішення суду про передачу останків.

У Рівному 2022 року демонтували погруддя Кузнєцова з Алеї слави військового меморіалу кладовища "Дубенське".



Демонтаж погрудддя Кузнєцова / сайт ЧаРівне

Чи потрібно передавати останки Кузнєцова до Росії зараз?

Мер Львова Андрій Садовий у 2020 році пропонував обміняти прах розвідника на звільнення з полону українських воїнів.

Письменник Андрій Курков 2021 року наголошував, що передача останків до Росії зараз тільки підсилить путінський режим, який звеличує радянських агентів. Тож варто передати його до третіх країн – а до Росії уже після закінчення війни.

: є версія, що в могилі зовсім не Кузнєцов, а німецький солдат

Могила Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави – уже третє його поховання. Тож цілком може бути і четверте, причому за межами України.