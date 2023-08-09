Було лише 30: на Тернопільщині попрощалися з воїном, який загинув біля Сватового

На Тернопільщині у Настасові попрощалися з українським захисником Миколою Мурмілем. Йому було лише 30 років.

Герой загинув у боях за Україну біля міста Сватове, що на Луганщині. Прощання з чоловіком відбулось 8 серпня.

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Що відомо про загиблого воїна

Микола Мурміль був на війні з листопада минулого року, він служив на східному напрямку. Чоловік був водієм-механіком парашутно-десантного батальйону ЗСУ.

Загиблий військовий народився у Тернополі, а згодом його сім'я переїхала до Настасова.

Працював, одружився, створив сім’ю, у нього народився синочок. Минулого року був призваний в армію, не уникав цього, не ховався, а став на захист рідної країни,

– розповів очільник громади.

Зазначимо, що рідним бійця вручили грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Миколу Мурміля поховали на кладовищі в Настасові. У чоловіка залишилися мати, дружина та 6-річний син.

Миколу Мурміля поховали на Тернопільщині / фото Суспільне

Втрати України на фронті