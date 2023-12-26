У Росії оголосили в розшук Миколу Олещука: як відреагував на це сам командувач Повітряних сил

У Росії знову оголошують в розшук українських посадовців. МВС Росії оголосило в розшук командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Миколі Олещуку, якого у Росії оголосили у федеральний розшук, загрожує 20 років ув'язнення, інформує 24 Канал.

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Командувач Повітряних сил відреагував на оголошення у розшук росіянами

Микола Олещук у коментарі журналістам УП висловив свою думку стосовно того, що Росія оголосила його у розшук. За його словами, це лише говорить про потужну роботу наших військових.

Таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терориста – це лише підтвердження того, що роблю все правильно,

– сказав генерал.

Він також зазначив, що подібні дії з боку російських загарбників також є підтвердженням ефективності бойової роботи Повітряних Сил нашої держави.

Держава-терористка оголосила в розшук Олещука

За даними російських ЗМІ, Олещук розшукується за статтею 205 КК Росії, а саме "терористичний акт, вчинений організованою групою, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди, або настання інших тяжких наслідків".

У Росії оголосили в розшук Миколу Олещука / Фото телеграм-користувача SHOT

Інформація про розшук була оприлюднена відразу після удару ЗСУ по тимчасово окупованому Криму та знищення ВДК "Новочеркаськ".

Окупанти звинувачують Олещука спільно з іншими представниками військового керівництва України у тому, що вони здійснили у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року понад 100 ударів з повітря із застосуванням БпЛА літакового типу по територіях Москви та Московської області, Ростовської, Білгородської, інших регіонів Росії. Також, пропагандисти згадують і про Крим та місто Севастополь.

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