У небо замість сина: командувач Повітряних сил дав зворушливу обіцянку мамі "Джуса"

У Києві 29 серпня попрощалися з Андрієм Пільщиковим – легендарним пілотом "Джусом". Віддати останню шану герою прийшли сотні людей.

Під час прощання мама загиблого героя звернулася з проханням до Миколи Олещука – командувача Повітряних сил. Вона мріє зробити коло у першому F-16. Піднятися у небо на винищувачі, яким марив її син.

Зверніть увагу У Києві попрощалися з легендарним пілотом "Джусом"

Ви мені пообіцяйте, що в першому літаку я зроблю коло. Я підіймуся замість нього ("Джуса" – 24 Канал),

– попросила мама героя.

Олещук відповів: "Безумовно". Він зауважив, що вже невдовзі F-16 будуть в Україні. На жаль, "Джус" цього вже не побачить. Водночас він встиг почути, що Україна все ж отримає такі потрібні нам винищувачі.

"Джус" марив F-16 в українському небі

"Джус" був одним з "Привидів Києва". Саме він з побратимами втримав небо над українською столицею у перші дні повномасштабного вторгнення. Герой був льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

Він розумів, наскільки важливо Україні отримати F-16, й "вибивав" їх у США. Зокрема, допомагав брифувати американських конгресменів щодо винищувачів. Окрім того, він розпочав тренування задовго до того, як питання F-16 для України зрушилося з мертвої точки. Зокрема, разом з побратимами зробив плакати кабіни літака, а також – вивчали базові процедури, тактику, займалися мовною підготовкою, вивчали термінологію та радіообмін.