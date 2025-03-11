Самовіддано боронив українську землю: у боях під Вовчанськом загинув захисник із Вінниччини

В боях у Харківській області загинув воїн Микола Семикопний із Вінниччини. Український захисник був кулеметником у лавах 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Іванівську територіальну громаду.

Читайте також Герої на щиті: як повертають додому тіла полеглих українців

Микола Семикопний загинув на фронті

Герою навіки залишилося 34 роки. Відомо, що Микола Семикопний народився 28 березня 1990 року в селі Іванів Калинівського району на Вінниччині. Там він закінчив місцеву ЗОШ №1 та вступив до протфтехучилища, де здобув професію електрика.

Згодом Микола переїхав до Києва: у столиці він працював у різних сферах, зокрема з 2019 року – розбірником турбин на підприємстві "Турбосервіс".

19 жовтня 2024 року чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. Згодом він військовий потрапив до 57 ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка та служив кулеметником другого стрілецького батальйону.

Життя бійця обірвалося 3 березня 2025року – він отримав поранення, несумісні з життям, в боях біля Вовчанська на Харківщині.

З вірою в перемогу Микола Васильович Семикопний самовіддано боронив українську землю та давав відсіч ненависному ворогові та разом із побратимами відстоював незалежність України та її територіальну цілісність, щодня виборюючи мир для України, для своєї родини та для кожного із нас,

– написали в Іванівській територіальній громаді.

У Миколи Семикопного залишилася дружина, донька, брат та рідні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла пам'ять!