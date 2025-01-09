"Скористався правом": Стефанчук прокоментував повернення Тищенка до Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що одіозний нардеп Микола Тищенка повернувся до роботи у парламенті, адже термін його домашнього арешту завершився.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зазначається, що народний депутат не попереджував керівництво парламенту про свій візит.

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Що Стефанчук сказав про Тищенка

Руслан Стефанчук прокоментував появу Миколи Тищенка на засіданні Верховної Ради 8 січня.

Наскільки я поінформований, в Тищенка вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов в парламент,

– сказав спікер Верховної Ради.

Він також наголосив, що український парламент діяв і буде діяти виключно в межах, що передбачені законом. За його словами, у Тищенка були правові підстави, і тому він з'явився на засіданні.

Нагадаємо, 8 січня активіст Сергій Стерненко опублікував фото із ВРУ, на яких видно, як Тищенко спілкується та обіймається зі своїми колегами. Цікаво, що ще 24 грудня він був у "важкому стані" і публікував відео із лікарні. Напередодні, 23 грудня, він мав з'явитися до суду, але лікарі вранці перед засіданням діагностували у нього ішемічну хворобу серця.