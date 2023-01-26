Одіозний нардеп Тищенко потрапив у скандал через поїздку в Таїланд

"Слуга народу" Микола Тищенко поїхав до Таїланду, щоб організувати зустріч з представниками української громади. Перед цим РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон.

На сайті посольства України в Таїланді зустріч анонсували трохи більше, ніж за добу до запланованої дати, пише 24 Канал.

Увага "Кому війна, а кому гулянки в Чехії": у мережі обурені виїздом Миколи Тищенка за кордон

Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд,

– йдеться у повідомленні.

Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Від посольства до готелю всього 200 метрів.

Той факт, що зустріч не анонсували раніше вказує на те, що вона не була насправді запланованою.

Тищенка вигнали з партії

23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений . Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на анонс поїздки Тищенка і повідомив про підготовку його звільнення з партії та фракції.

Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень,

– повідомив Арахамія.

Першим у пункті є "звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", – додав Арахамія.

Депутат уже не вперше потрапляє у скандали

Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила , що Миколу Тищенка таки вигнали з партії.

Раніше Тищенка уже критикували за поїздку у Чехію під час воєнного стану. Там він був разом із дружиною нібито на благодійному заході, де зібрав гроші на авто для ЗСУ.

Однак, у мережі користувачі обурювались, адже сума зібрана на аукціоні є смішною, якщо її порівнювати зі статками депутата.