Тищенко майже рік проводив незаконні перевірки, прикриваючись неіснуючою ТСК, – "Чесно"

Микола Тищенко звітував про перевірки різних установ в рамках роботи ТСК із вирубки лісів навіть після того, як комісія припинила роботу. Нардеп продовжував користувався повноваженнями, що вона надавала.

Так, у рамках роботи його комісії Тищенко регулярно інформував про викриття ботоферм та колцентрів. Варто вказати, що політик заявляв, що конфлікт у Дніпрі з затриманням ексвійськового виник саме "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм".

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Тищенко працював у неіснуючій ТСК

У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) "Нацресурс", метою якої було розслідування можливої неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

Народний депутат регулярно звітував про виїзні засідання, перевірки лісгоспів та розслідування незаконної вирубки лісів. Ба більше, Тищенко навіть створив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики.

У травні 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Однак Тищенка це не зупинило і він продовжував проводити "перевірки" у різноманітних установах, регулярно інформуючи про це у соцмережах.

Варто зазначити, що члени ТСК, показавши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії,

– пише "Чесно".

Зокрема, у липні 2023 року Тищенко зазначав, що разом з Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Про її роботу він нібито дізнався з звернень громадян до "Нацресурсу", яка вже не працювала. Ба більше, на цьому все не завершилася – протягом року Тищенко неодноразово звітував про викриття ботоферм та колцентрів. Прикриваючись ТСК одіозний політик також проводив перевірки об'єктів інфраструктури.

До слова, наразі Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Саме такий запобіжний захід обрав суд у справі про незаконне позбавленні волі колишнього військовослужбовця. Тищенко також вимушений носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.