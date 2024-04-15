Зеленський призначив нового заступника Єрмака: ним став Микола Точицький

Володимир Зеленський 15 квітня призначив нового заступника голови Офісу президента. Ним став Микола Точицький.

Він замінив на посаді Андрія Сибігу, якого звільнили кілька днів тому. Раніше Точицький обіймав посаду заступника голови МЗС України.

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Призначення Точицького

Володимир Зеленський 15 квітня призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ з'явився на сайті Президента України.

Попереднього заступника – Андрія Сибігу, звільнили 12 квітня. Кабмін призначив його першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Заступником голови МЗС до призначення Сибіги був саме Микола Точицький.

Що про нього відомо

Варто зазначити, що Микола Точицький працює в МЗС з 1993 року на різних посадах. У свій час він був генеральним консулом України в Сан-Франциско, постійним представником України при Раді Європи, надзвичайним і повноважним послом України в Бельгії. Заступником глави МЗС працював із 29 вересня 2021 року.

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Він закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю філолог, перекладач французької та англійської мов. Також він має диплом юриста-міжнародника Інституту міжнародних відносин КНУ. Дипломат також закінчив Женевський центр політики безпеки.

Звільнення при владі