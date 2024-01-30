Назавжди залишилося 34: у боях за Україну загинув Микола Якименко із Черкащини

Україна у боротьбі проти Росії втрачає своїх найкращих синів і доньок. У боях із ворогом на південному напрямку фронту загинув військовослужбовець ЗСУ Микола Якименко із Золотоноші, що в Черкаській області.

Чоловік був гранатометником десантно-штурмового відділення. Захисникові назавжди залишиться 34 роки.

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Жахлива втрата для України

Якименко Микола Васильович, 1989-го року народження, здобув фах із ветеринарної медицини у Золотоніському коледжі. Там його згадують як завжди усміхнену, щиру, добру й привітну людину.

Як розповіла речниця ТЦК і СП Черкащини Аліна Кривошея, у війську Микола мав звання матроса, служив у десантно-штурмовому відділенні на посаді гранатометника. Свій останній бій захисник прийняв 25 січня на фронті в Херсонській області.

Війна забирає найкращих. Висловлюємо щире співчуття батькам, усім рідним і близьким. Поділяємо з вами біль втрати. Вічна пам’ять і вічна слава Герою України,

– мовиться у повідомленні навчального закладу.

Однокласник загиблого бійця та його однофамілець Михайло Якименко повідомив, що в Миколи лишилися дружина та двоє дітей. Відомо, що товариш загиблого наразі також служить у війську.

Простий пацан, який віддав своє життя за всіх нас, за кожного цивільного, за кожну українську дитину, за ще один день життя під жовто-блакитним прапором. Честь,

– зазначив Михайло.

Інформацію про дату й час повернення воїна додому "на щиті" та місце прощання з ним землякам повідомлять згодом.

Інші болісні втрати на фронті

29 січня у Житомирі попрощалися з Миколою Раїнським. Він обороняв кордони нашої держави з 2014 року. Чоловік пройшов крізь усі гарячі точки АТО. Захисник також брав участь в обороні Іловайська та Бахмута. 33-річний Микола Раїнський зазнав поранень 26 січня, внаслідок чого загинув.

Того ж дня стало відомо, що у боях на Бахмутському напрямку фронту загинув воїн-прикордонник Вадим Яремчук з Одеської області. Захисник служив у лавах Луганського прикордонного загону. Лише на початку цього місяця захисник відзначив своє 37-річчя. Вадим Яремчук загинув 22 січня під час виконання бойового завдання біля села Курдюмівка Бахмутського району. За словами рідних захисника, він, рятуючи побратимів, загинув від ворожого мінометного обстрілу.

Водночас повідомили, що на фронті загинув Володимир Федінчук. Він був актором у Рівненському музично-драматичному театрі. Захиснику назавжди залишиться 31 рік. Він загинув 22 січня у боях під Михайлівкою в Донецькій області.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.