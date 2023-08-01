Рекордний хабар ексміністра Злочевського піде на Армію дронів та інші потреби ЗСУ: рішення суду

Вищий антикорупційний визнав винним колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. Судді вже винесли рішення про те, як покарають хабарника.

Колишній міністр визнав свою провину. Натомість суд призначив Миколі Злочевському покарання у вигляді штрафу 68 000 гривень.

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Чому Злочевському виписали штраф

У САП повідомили, що Злочевський визнав вину за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу у справі про один із найбільших хабарів в історії Національного антикорупційного бюро.

Окрім основного покарання у вигляді штрафу, Злочевський сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 мільйонів гривень.

У Центрі протидії корупції заявили, що Злочевський перебуває за кордоном, тому реальної можливості посадити його до в’язниці "майже не існувало". Проте ця справа принесла на потреби ЗСУ майже 1 мільярд гривень.

Головне про справу

У червні 2020 року антикорупційні органи затримали колишню керівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка та одного із керівників групи компаній Burisma, афілійованої з Миколою Злочевським, Андрія Кічу.

Їх схопили "на гарячому" після того, як вони передали 5 мільйонів доларів, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. Слідство заявило, що у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще 1 мільйон призначався для посередників.

Вже в липні 2020 року Злочевський і сам отримав підозру в організації хабаря, але в рамках угоди зі слідством справу перекваліфікували на легшу статтю "зловживання впливом".

Мазурова визнала свою провину за надання хабаря (ч. 4 ст. 369 КК України), домовилася про угоду зі слідством і отримала умовний строк. В березні 2023 року умовний строк за такою ж статтею отримав Кіча. Єдиним обвинуваченим, якому ще не винесли вирок, є колишній податківець Ільяшенко.