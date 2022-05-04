У Миколаєві було чути вибухи: не слід покидати укриттів

У Миколаєві місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи. Над містом піднімається дим. Краще залишатись в укриттях і чекати на інформацію від офційних джерел.

Також інформацію про вибухи поширили в багатьох телеграм-каналах. Зазначимо, що в цей час повідомлення про повітряну небезпеку в місті не було.

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Після вибухів у місті так і не пролунали сирени. Тому слідкуйте за оновленнями місцевої влади та офіційною інформацією щодо вибухів у місті.

Напередодні Миколаїв обстріляли "Смерчами"

Зазначимо, що лише напередодні Миколаїв обстріляли зі "Смерчів". Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих не було.

Перед завданням ударів ворог активно проводив повітряну розвідку. Лише за день українські захисники знищили 2 безпілотники над Миколаївщиною.

Оперативне командування "Південь" зауважило, що загроза ракетних ударів ворога, зокрема по Миколаївщині, зберігається і досі.