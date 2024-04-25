У Миколаєві через вибухи загинули 2 військових: за справу взялося ДБР

У Миколаєві 24 квітня на одній зі стоянок від вибуху загинули два військовослужбовці. Наразі цю справу розслідують правоохоронці.

Зокрема, над цією справою працює Державне бюро розслідувань. Воно розслідує кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до цієї трагедії.

До теми У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій, зайнялися авто: постраждали 5 рятувальників

ДБР розслідує вибух у Миколаєві, внаслідок якого загинули військові

У Державному бюро розслідувань наголосили, що, за попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху,

– зазначили представники ДБР.

Правоохоронці наголосили, що під час ліквідації пожежі стався ще один вибух, через який травмувалися п'ять рятувальників, що приїхали на виклик.

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У Миколаєві вибухнув невідомий вибуховий пристрій

У Миколаєві близько 19:12 жителі почули гучний вибух. На цей момент повітряної тривоги ні в Миколаєві, ні по всій Миколаївській області не було.

Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух не був пов'язаний з ворожим прильотом, а на місці працюють аварійні служби. О 19:36 місцеві ЗМІ повідомили про другий вибух.

Далі у ДСНС повідомили, що стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, а 5 співробітників ДСНС постраждали.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич ще раз заспокоїв громадян, наголосивши, що вибухи не були пов'язані з ворожим обстрілом. Він також зауважив, що надзвичайні події ставались як до повномасштабного вторгнення, так стаються і зараз.

Варто зазначити, що за кілька днів до цього інцидент з детонаціями боєприпасів стався у Миколаївській області. Унаслідок вибуху там постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. За попередніми даними, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити.

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