У Миколаєві чули вибух: залишайтесь в укритті

ЗМІ та соцмережі повідомляють про вибух в Миколаєві. Місцевим жителям варто перебувати в укриттях, бо в місті також пролунав сигнал повітряної небезпеки.

Чекаємо на офіційну інформацію щодо можливих вибухів, можливо, спрацювала ППО. Зазначимо, що спочатку повітряна тривога звучала у південних, центральних та частині північних областей України.

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Про повітряну небезпеку повідомили у багатьох регіонах

Згодом ситуація змінилась: на Півдні оголосили про відбої у всіх регіонах, окрім Миколаївщини. Сирени натомість почали звучати по всьому Лівобережжю. Загроза також залишалась на Київщині.

Ворог протягом минулої доби обстрілював Миколаївську область

Зазначимо, що попередньої доби ворожі війська обстрілювали Миколаївщину та Херсонщину. Причому під вогонь потрапили ті населені пункти, які окупанти вже залишили.

Також через обстріли росіян пошкоджено багато житлових будинків в області. Зі "Смерчів" війська агресора гатили по критичній інфраструктурі обласного центру. Також окупанти використали ракету "Москіт". Поранення через злочинні дії ворога отримали 5 осіб.

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Вибухи у місті чули і 4, і 5 травня

Вибухи у Миколаєві чули також 4 і 5 травня. Обстріли підтверджував мер міста Олександр Сєнкевич, проте жодних деталей він не повідомляв.

1 травня у небо над Миколаєвом піднялась помаранчева хмара диму, яка неабияк налякала місцевих жителів. Як заспокоїв миколаївців голова ОВА Віталій Кім, росіяни поцілили у склад із мінеральними добривами. Такий вигляд мало горіння селітри. Представники влади запевнили: повітря дослідили, жодної небезпеки для людей не виявили.

Коротко про те, як минула попередня на фронті:

Найбільш активним ворог був на Таврійському та Донецькому напрямках. Росіяни намагаються взяти під контроль "Азовсталь", завдаючи ударів з авіації.

Також ворог хоче повністю захопити Попасну і наступати на Лиман та Сіверськ.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій не було, проте сили противника активно обстрілювали наші позиції та проводили повітряну розвідку.

На Слобожанському напрямку росіяни обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії як сам Харків, так і передмістя. Цілили по житлових кварталах.

Дізнайтесь у відео: нові втрати ворога станом на 6 травня