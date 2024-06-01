У Миколаєві чули вибух

1 червня 2024, 12:19
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Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, вибухи пролунали у Миколаєві.

Вдень 1 червня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У Миколаєві гучно

Вибух прогримів одночасно із оголошенням про небезпеку. Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Наразі деталі з'ясовують. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух стався в повітрі. Пізніше мер уточнив, що це сталось за межами міста. Він також закликав мешканців міста перебувати у безпечних місцях поки триває повітряна тривога.

До оголошення про відбій загрози краще перебувати в укриттях або хоча б скористатись правило двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

Росія масовано вдарила по Україні

  • Російська армія вночі 1 червня масовано атакувала Україну ракетами різного типу, а також дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу є влучання у енергооб'єкти в кількох областях нашої держави.
  • За даними місцевої влади Запоріжжя, ворог поцілив в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені й понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. На щастя, обійшлось без постраждалих внаслідок удару.
  • У Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Відомо також, що внаслідок атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих.
  • Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. За його словами, є руйнування.
  • Ворог цілив також і по інших регіонах України. Основною ціллю Росії були енергооб'єкти.

Автор: Вікторія Кульженко