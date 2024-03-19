У Миколаєві прогриміли вибухи

Росія продовжує завдавати ударів ми мирних українських містах. Цього разі вибухи пролунали у Миколаєві.

У Миколаєві вдень 19 березня чули вибухи, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Місто вже не вперше перебуває під ворожим обстрілом за останні кілька днів.

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У місті пролунали вибухи

Тривогу у Миколаївській області оголосили о 17:02. А вибухи місцеві почули вже о 17:19. Наразі невідомо, чи то була робота протиповітряної оборони, чи влучання.

Перед цим Повітряні сили поінформували про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Моніторингові канали писали про загрозу використання балістики на Півдні. Днями ворог активізував використання цього виду зброї.

Деталі встановлюються. Подробиці повідомлять згодом.

17 березня у місті двічі лунали вибухи