У Миколаєві чутно звуки вибухів: тривоги в місті не було

Жителі Миколаєва 27 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували.

Про гучні звуки повідомили о 19:41, відбій тривоги був ще о 18:32. Офіційних коментарів від військової адміністрації поки немає.

До теми Знову ракети С-300: на Миколаївщині ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури

Жителям міста краще залишатись у безпечному місці. У жодному разі не можна фотографувати й публікувати в мережу фото вибухів чи "прильотів". Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Обстріли Миколаєва

Окупанти 26 липня завдали масованого ракетного удару по Півдню. Зокрема, на Миколаївщину випустили 18 ракет.