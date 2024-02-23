У Миколаєві та Херсоні прогриміли вибухи
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинились Херсон та Миколаїв.
Вдень 23 лютого 2024 року у Херсоні та Миколаєві прогриміли вибухи. Повітряні сили застерігали про активність тактичної авіації у акваторії Азовського моря.
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У містах чули вибухи
Про звуки вибухів повідомили кореспондентів Суспільного. Вибухи, які могли чути у Миколаєві, ймовірно, пролунали поза межами міста. Більше жодних деталей поки немає.
Офіційно Повітряні сили про вибухи не повідомляли. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу з боку Росії. Якщо в області оголошено про повітряну загрозу, то потрібно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
Росія вдарила "Шахедами" по Дніпру та Одесі
- Вночі проти 23 лютого ворог знову запускав ракети та ударні дрони-камікадзе. Вони летіли із Причорноморську та мису Чауда, а також із акваторії Чорного моря та Донеччини. Відомо, що над Одещиною збили 9 ворожих повітряних цілей, а над Дніпропетровщиною – 5.
- Крім цього, у Дніпрі росіяни поцілили у підприємство та багатоповерхівку. Внаслідок удару 8 людей постраждало. Двоє з них перебувають у лікарні, хоча спочатку по лікарську допомогу звернулись 7 людей.
- У Одесі є троє загиблих. Вночі Росія запустила 31 "Шахед" та 6 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 23 дрони.