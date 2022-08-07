"Місто незвично порожнє": в ОВА показали відео із "закритого" Миколаєва

У Миколаєві триває операція з відлову диверсантів. Вулиці міста незвично пусті, але це допомагає зламати черговий злочинний план ворога.

російські окупанти не припиняють обстрілів Миколаєва. Також ворог вирішив активізувати свої ДРГ, щоб посилити паніку у прифронтовому місті, але нічого в нього не вийшло.

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Порожні вулиці Миколаєва

5 серпня у Миколаєві ввели комендантську годину на 2 доби. Мета такого радикального заходу – виявити та знешкодити диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів.

Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук показав незвично пусті вулиці Миколаєва. Терпіти такі заходи місцевим мешканцям довелося недовго завдяки майстерності наших героїв та правоохоронців.

Як виглядає пустий Миколаїв: відео

Війна росії з Україною: останні новини

Мешканці Херсона повідомляють про те, що знову чули вибухи у місті. Є ймовірність, що ЗСУ завдали чергового влучного удару по Антонівському мосту. Офіційної інформації про причини вибухів у Херсоні наразі немає.

У Вінницькій області відбувся збій системи оповіщення повітряної тривоги. Причини дефекту з'ясовують.

російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Харкова. Відомо про влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється.

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