У Миколаєві лунають вибухи: мер закликав прямувати в укриття

У Миколаєві вдень 18 серпня почули вибухи. У цей момент у місті зберігалася небезпека авіаудару та була оголошена повітряна тривога.

Про вибухи у місті розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Тривогу у місті оголосили о 12:53. Вже о 13:25 дали відбій.

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Наразі невідомо, що саме цього разу стало ціллю ворога. Також немає інформації про жертв чи постраждалих. Водночас Олександр Сєнкевич закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укритті.

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У ніч проти 17 серпня у Миколаєві чули звуки вибухів. В області оголошували повітряну тривогу. Крім того, про вибухи повідомляли і в Херсоні.

російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Миколаєву. У місті зафіксували 6 "прильотів". Ймовірно, це були ракети типу С-300.

Під обстріл у Миколаєві потрапив Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Лише кілька днів тому мер міста доводив, що там немає ніякої військової бази.

Які варіанти розвитку подій на Півдні

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що є 3 можливі варіанти розвитку подальших подій на Півдні України. Перший – противник перейде в наступ, але це вже стає малоймовірним, з огляду на активні дії українських захисників. Другий – ЗСУ можуть перейти в наступ, якщо складуться так обставини. Але існує ще й третій варіант.

І ми, і противник піднімаємо ставки у цій грі. І ми можемо дійти до такої ситуації, коли обидві сторони скажуть "пас",

– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, ми перейдемо до оборони, тому що у нас ще не буде сил та засобів для здійснення широкомасштабного наступу. А противник уже не буде мати можливості здійснювати такі наступальні дії.

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